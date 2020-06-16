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انطلاق الموسم الثقافي التربوي لجمعية المعلم بجامعة الملك خالد

انطلاق الموسم الثقافي التربوي لجمعية المعلم بجامعة الملك خالد

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انطلاق الموسم الثقافي التربوي لجمعية المعلم بجامعة الملك خالد

انطلاق الموسم الثقافي التربوي لجمعية المعلم بجامعة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=874980
المناطق - عسير

برعاية معالي رئيس ‫جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أطلقت الجمعية السعودية العلمية للمعلم (جسم) الموسم الثقافي التربوي 1441هـ الذي يأتي ضمن مشروع “‫مبادرون” ويبدأ الموسم بلقاء عن “التربية الإيجابية للأولاد” اليوم الثلاثاء الموافق لـ 24 شوال يقدمه عضو هيئة التدريس بكلية التربية الدكتور خضران السهيمي ويدير اللقاء نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد زيدان.

ويهدف الموسم الثقافي التربوي للجمعية إلى الاستمرار في تنفيذ خطة ومهام الجمعية عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة عن بُعد، واستثمار أوقات أعضاء الجمعية والمجتمع التربوي المستهدف أثناء فترة الإجراءات الاحترازية والإجازة الصيفية، إضافة إلى إبراز دور المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة على وجه الخصوص في التصدي لجائحة كورونا، وتنمية مواهب الفئات المستهدفة والمهتمة بالفن التشكيلي أو التصميم الرقمي، كذلك يهدف البرنامج إلى توعية المجتمع بكافة شرائحه بالدور المنوط بهم للتصدي للجائحة.

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