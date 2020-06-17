أسعار النفط ترتفع 3 %

أسعار النفط ترتفع 3 %

أبرز المواد
بعد 24 يوما دون كورونا.. “صدمة” في نيوزيلندا

بعد 24 يوما دون كورونا.. “صدمة” في نيوزيلندا

أبرز المواد
السيسي والشاب المصاب.. فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

السيسي والشاب المصاب.. فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أبرز المواد
“إمبريال كوليدج” تحدد موعد التجارب البشرية للقاح كورونا

“إمبريال كوليدج” تحدد موعد التجارب البشرية للقاح كورونا

أبرز المواد

أسعار النفط ترتفع 3 %

أسعار النفط ترتفع 3 %
http://almnatiq.net/?p=874985
المناطق - الرياض

سجلت أسعار النفط اليوم ارتفاعاً بمقدار ثلاثة بالمئة، مدعومةً بقفزة في سوق الأسهم الأمريكية، إلى جانب رفع وكالة الطاقة الدولية توقعات للطلب على النفط الخام للعام 2020.
وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 1.24 دولار، أو 3.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 40.96 دولاراً للبرميل.
وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.26 دولار، أو 3.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 38.38 دولاراً للبرميل.

روابط ذات صلة

بعد 24 يوما دون كورونا.. “صدمة” في نيوزيلندا

بعد 24 يوما دون كورونا.. “صدمة” في نيوزيلندا
السيسي والشاب المصاب.. فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

السيسي والشاب المصاب.. فيديو يشعل مواقع التواصل الاجتماعي
“إمبريال كوليدج” تحدد موعد التجارب البشرية للقاح كورونا

“إمبريال كوليدج” تحدد موعد التجارب البشرية للقاح كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*