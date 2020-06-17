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بالواقع المعزز.. أمازون تبتكر تكنولوجيا “التباعد في العمل”

بالواقع المعزز.. أمازون تبتكر تكنولوجيا “التباعد في العمل”
http://almnatiq.net/?p=874987
المناطق - الرياض

أعلنت “أمازون”، يوم الثلاثاء، طرح تكنولوجيا جديدة للسماح بالتباعد في أماكن العمل وخفض احتمال نقل عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويعمل النظام الجديد بالواقع المعزز بواسطة كاميرات وشاشة كبيرة ترسم عليها دوائر افتراضية حول الموظفين، لحثهم على المحافظة على مسافة مترين بين الواحد والآخر.

وتعني الدائرة الخضراء أن المسافة الفاصلة كافية، لكنها تتحول إلى الأحمر عندما يصبح الأشخاص على مسافة قريبة جدا.

وأوضحت “أمازون” في مدونة أن مهندسيها طوروا هذا النظام: “مستندين إلى أنظمة موجودة في الأساس مثل أجهزة رادار السرعة”.

وأشارت الشركة إلى أن هذا النظام بات مستخدما “في بعض أبنيتها” وسيعتمد بشكل أوسع الآن.

وتنوي “أمازون” إتاحة هذه التكنولوجيا للجميع لمساعدتهم في احترام التباعد الاجتماعي.

وتوظف الشركة العملاقة التي تتخذ من سياتل مقرا لها نحو 800 ألف شخص حول العالم، وقد واجهت حركات احتجاج بشأن سلامة العاملين لديها خلال الجائحة.

وتعهدت الشركة استثمار مليارات الدولارات لمكافحة مرض كوفيد-19.

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