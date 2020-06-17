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بايرن ميونيخ.. أول نادي ألماني يدخل التاريخ برقم 30

بايرن ميونيخ.. أول نادي ألماني يدخل التاريخ برقم 30
http://almnatiq.net/?p=874991
المناطق - الرياض

حقق بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني الثامن له على التوالي، بانتصاره الصعب على فيردر بريمن، مساء الثلاثاء، ليصبح أول ناد ألماني يصل إلى اللقب رقم 30 في تاريخ البطولة.

وللمرة الثامنة على التوالي، احتفل لاعبو بايرن ميونيخ بلقب البوندسليغا، بعد انتصارهم على فيردر بريمن بنتيجة 1-0 مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 32 من بطولة الدوري.

وبانتصاره على بريمن، حسم النادي البافاري اللقب، قبل جولتين من النهاية، وذلك بعد أن وسع الفارق بينه وبين الملاحق بوروسيا دورتموند إلى 10 نقاط، مع تبقي 3 مباريات للأخير.

وسجل هداف الدوري، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، هدف المباراة الوحيد، في الدقيقة 43، مستغلا تمريرة دقيقة من زميله المدافع جيروم بوتينغ.

وسيتم تتويج بايرن ميونيخ بدرع الدوري رقم 30، بعد انتهاء مباراته القادمة على ملعبه أليانز أرينا، أمام فرايبورغ، في مراسم ستكون متحفظة، يسود عليها التباعد الاجتماعي.

ويتطلع النادي الألماني لتحقيق “ثلاثية تاريخية”، بإضافة لقبي كأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، إلى بطولة الدوري.

يذكر أن بايرن ميونيخ سيخوض نهائي كأس ألمانيا أمام باير ليفركوزن في 4 يوليو المقبل، بينما يستمر بالمنافسة في دوري الأبطال، الذي من المتوقع أن يستكمل في أغسطس المقبل.

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