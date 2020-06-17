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إدانة عربية ودولية لجرائم ميليشيات السراج في ترهونة

إدانة عربية ودولية لجرائم ميليشيات السراج في ترهونة
http://almnatiq.net/?p=874998
المناطق - الرياض

استنكرت عدد من الدول ومنظمات إقليمية دولية وعربية ارتكاب الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق ومرتزقة تركيا تجاوزات خطيرة وتعذيب للمدنيين في ترهونة وبني وليد والأصابعة وصبراتة بليبيا.

ونشر مسلحو ميليشيات السراج على مواقع التواصل الاجتماعي بالصوت والصورة مقاطع توثق مرورهم الوحشي، الذي لم يستثن بشرا ولا حجرا في عدد من المدن لليبية، ومنها إعدامات ميدانية واعتقال وتعذيب واقتحام للمنازل ونهب محتوياتها وإحراقها وسلب الأملاك العامة والخاصة وتخريب المنشآت.

ووفق حقوقيون، تصل مئات الجرائم المرتكبة إلى مستوى الإبادة الجماعية في ترهونة وبني وليد والأصابعة وقصر بن غشير.

كما دخل أكثر من 4 آلاف عنصر من جبهة النصرة والمتطرفين الموالين لتركيا مدينة ترهونة، ما تسبب في نزوح الآلاف من المدنيين فيما تعرض من تبقوا في المدينة للقتل.

ولم تقتصر انتهاكات الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق ومرتزقة تركيا في ترهونة وجنوبي العاصمة طرابلس، على استهداف المدنيين وممتلكاتهم فحسب، بل تسببت في نزوح 16 ألف شخص وفق تقديرات الأمم المتحدة.

وأمام هذه التجاوزات الخطيرة، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا حكومة الوفاق إلى فتح تحقيق في عمليات النهب وتدمير الممتلكات في ترهونة والأصابعة، فيما أعرب السفير الألماني في ليبيا عن صدمته إزاء التقارير الواردة عن انتهاكات حقوقية فظيعة في مدينة ترهونة، عقب دخول الميليشيات الموالية لحكومة فايز السراج إلى المنطقة.

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