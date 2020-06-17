هوك يطالب بتمديد حظر سلاح إيران لأجل غير مسمى

أعلن براين هوك، الممثل الأميركي الخاص بإيران، أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتقد أن تمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر حاليًّا أن ينتهي في أكتوبر بموجب الاتفاق النووي الموقع في 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى ودون تاريخ محدد

وأضاف هوك أمام فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، عبر الإنترنت: نعتقد أن السياسة الصحيحة هي فرض حظر على الأسلحة ليس له تاريخ محدد

يذكر أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار جديد لمجلس الأمن، أمس الاثنين، شمل سلسلة من القرارات والإجراءات على خلفية سلوك إيران في المنطقة وهجماتها الإقليمية

وتضمنت سلسلة القرارات منع جميع الدول الأعضاء توريد أو بيع الأسلحة إلى إيران وحظر بيع أو نقل إيران للأسلحة للخارج، وتفتيش جميع البضائع التجارية القادمة أو المتجهة للأراضي الإيرانية، بما يتفق مع القانون الدولي الساري، على أن تقوم الدول الأعضاء بمصادرة أي سفينة إيرانية والتخلص منها، إذا كانت السفينة ضالعة في أنشطة محظورة دوليًّا، وتجميد الأموال والأصول التي تدعم الأنشطة الإيرانية المحظورة