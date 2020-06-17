الأرصاد: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة بالباحة وجازان

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المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياحاً نشطة مثيرة للأتربة والغبار على طول الساحلين الغربي والشرقي للمملكة كذلك على أجزاء من وسط وشمال المملكة و سماًء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات عسير وجازان والباحة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية بسرعة 20-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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