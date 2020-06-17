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الجنرال «حميدتي» يتوعد مخربي الاقتصاد السوداني بعقوبات أكثر صرامة

الجنرال «حميدتي» يتوعد مخربي الاقتصاد السوداني بعقوبات أكثر صرامة
Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2019-07-18 14:28:59Z | |
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المناطق_الرياض

نفى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي وجود تراخي في عمل اللجنة الاقتصادية العليا التي يرأسها.

وتوعد خلال تصريحات صحافية أمس جميع تجار العملة ومخربي الاقتصاد السوداني بعقوبات صارمة.

وقال حميدتي في تعليقه على الأوضاع الاقتصادية القاسية التي يعيشها السعب السوداني: ما جئنا بتراخي وجئنا لخدمة الشعب المسكين الذي يموت في المستشفيات؛ ولا نريد جزاءاً  جزاء ولا شكورا من أحد.

وقال : “الديمقراطية الناس يتكلموا عنها دي نجيبها ليكم ونحن لابسين الكاكي دا نفتشها نجيبها ليكم ضر كده بس حتى نصل لانتخابات حرة ونزيه ولن نسمح بالتزوير فيها.

وقال حميدتي عقب اجتماع طارئ للجنة: نبشر الشعب؛ والله شغالين لاجلكم وأقر بوجود ندرة في الذرة الشامية؛ وأعلن عن قرار باعفاء الذرة الشامية من الضرائب والجمارك والرسوم.

وأضاف : اي زول عنده قدره يستورد من الآن يستورد بالضوابط وأكد اجازة قوانين جرائم المعلوماتية؛ وهدد بتطبيق القانون.

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