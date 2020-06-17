ميسي يحقق إنجازا أمام ليغانيس ويقف على بعد خطوة من رقم خيالي

ميسي يحقق إنجازا أمام ليغانيس ويقف على بعد خطوة من رقم خيالي

أبرز المواد
“سابك” توزع 4.5 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين

“سابك” توزع 4.5 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين

منوعات
أكثر من 2000 وفاة بكورونا خلال يوم واحد في الهند

أكثر من 2000 وفاة بكورونا خلال يوم واحد في الهند

أبرز المواد
وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن للعلوم الصحية

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن للعلوم الصحية

أبرز المواد

إصابات جديدة تثير الرعب في الصين برغم الإغلاق

إصابات جديدة تثير الرعب في الصين برغم الإغلاق
http://almnatiq.net/?p=875032
المناطق_الرياض

أعلن رئيس بلدية بكين الأربعاء أنّ العاصمة الصينية سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في حصيلة يومية شبه مستقرّة لليوم الرابع على التوالي.

وأثارت عودة انتشار وباء كوفيد-19 في بكين، الذي يعتقد أنّه بدأ من سوق تشينفادي لبيع الأغذية بالجملة في العاصمة، الذعر بعدما نجحت الصين في السيطرة بشكل واسع على تفشي الوباء عبر إجراء عمليات فحص واسعة وفرض تدابير إغلاق في وقت سابق من العام.

وبهذه الحصيلة يرتفع إجمالي عدد الإصابات الجديدة المؤكّدة في بكين خلال الأيام الستّة الأخيرة إلى 137 في وقت أغلقت فيه السلطات نحو 30 تجمّعاً سكنياً في المدينة وأجرت فحوصات لعشرات آلاف الأشخاص.

روابط ذات صلة

ميسي يحقق إنجازا أمام ليغانيس ويقف على بعد خطوة من رقم خيالي

ميسي يحقق إنجازا أمام ليغانيس ويقف على بعد خطوة من رقم خيالي
“سابك” توزع 4.5 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين

“سابك” توزع 4.5 مليار ريال أرباحا نقدية على المساهمين
أكثر من 2000 وفاة بكورونا خلال يوم واحد في الهند

أكثر من 2000 وفاة بكورونا خلال يوم واحد في الهند

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*