وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن للعلوم الصحية

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وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن للعلوم الصحية

وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن للعلوم الصحية
http://almnatiq.net/?p=875046
المناطق_الرياض

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية والدبلوم في كل من الرياض وجدة .

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي:

مساعد اداري III مساعد إداري ثالث / رجال / جدة.

مساعد اداري 1 (SA3) / نساء / الرياض.

مساعد اداري II (SA5) / نساء / الرياض.

مساعد اداري III (SA3) / نساء / الرياض.

مساعد إداري IV (SA5) مساعد إداري رابع / رجال / الرياض.

مساعد اداري III (SA5) / رجال / الرياض.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:
https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities

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