وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية والدبلوم في كل من الرياض وجدة .
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي:
مساعد اداري III مساعد إداري ثالث / رجال / جدة.
مساعد اداري 1 (SA3) / نساء / الرياض.
مساعد اداري II (SA5) / نساء / الرياض.
مساعد اداري III (SA3) / نساء / الرياض.
مساعد إداري IV (SA5) مساعد إداري رابع / رجال / الرياض.
مساعد اداري III (SA5) / رجال / الرياض.
وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:
https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities
التعليقات (٠) اضف تعليق