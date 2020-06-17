وظائف شاغرة بجامعة الملك سعود بن للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر وظائف إدارية لحملة الثانوية والدبلوم في كل من الرياض وجدة .

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف المطلوبة هي:

مساعد اداري III مساعد إداري ثالث / رجال / جدة.

مساعد اداري 1 (SA3) / نساء / الرياض.

مساعد اداري II (SA5) / نساء / الرياض.

مساعد اداري III (SA3) / نساء / الرياض.

مساعد إداري IV (SA5) مساعد إداري رابع / رجال / الرياض.

مساعد اداري III (SA5) / رجال / الرياض.

وللمزيد من التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي:

https://careers.ksau-hs.edu.sa/Vacancies/Opportunities