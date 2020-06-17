ميسي يحقق إنجازا أمام ليغانيس ويقف على بعد خطوة من رقم خيالي

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قاد الأرجنتيني، ليونيل ميسي، فريقه برشلونة، إلى الفوز على ليغانيس، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر الدوري الإسباني، وسجل ركلة جزاء في الدقيقة 69

ووفقا لشبكة “سكواكا” للإحصاءات، بات ميسي أكثر لاعب في الدوريات الخمس الكبرى، يساهم في أهداف هذا الموسم

وسجل قائد برشلونة 21 هدفا وصنع 14 هدفا آخر خلال 24 مباراة هذا الموسم في الليغا

وبحسب شبكة “أوبتا” فإن ركلة الجزاء التي نفذها ميسي هي رقم 56 التي يسجلها في الليغا، بالتساوي مع هوغو سانشيز، فيما يتفوق عليهما كريستيانو رونالدو برصيد 61 هدفا

واقترب صاحب القميص رقم “10” من تحقيق إنجاز كبير، إذ أصبح على بعد هدف واحد، من بلوغ 700 هدف رسمي، في مسيرته الاحترافية بقميصي برشلونة ومنتخب الأرجنتين خلال 858 مباراة، بمعدل تهديفي بلغ 0.81 هدف في كل مباراة بين الفريق الكتالوني ومنتخب “راقصي التانغو”