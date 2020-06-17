مصادرة أكثر 9 طن بصل في الخنساء بمكة

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http://almnatiq.net/?p=875053
المناطق_مكة

ضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة موقع يتم فيه تخزين كميات كبيرة من البصل في بيئة غير صحية وغير آمنة .

أوضح ذلك رئيس بلدية المعابدة الفرعية المهندس ياسر بن صالح مكاوي ، تمكنت الفرق الرقابية من مصادرة 9600 كغم بصل وذلك إثر بلاغ تقدم به مواطن ، و كانت مخزنة في موقع عبارة عن حوش شعبي بحي الخنساء تديره عمالة مخالفة يفتقر أدني الاشتراطات الصحية إضافة إلى تدني في مستوى النظافة العامة.

مبيناً بأنه تم إتلاف 7600 كغم من البصل الفاسد لسوء التخزين وتسليم 2000كغم لجمعية إكرام لحفظ الطعام بعد التأكد من سلامته وتم حجز المركبة المخصصة للنقل و إستدعاء مالك الموقع لإتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالف .

وأكد مكاوي بأن أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية وبصفة مستمرة وتتخذ كافة الإجراءات و التدابير الوقائية التي تضمن سلامة المنتج للمواطن و المقيم داعيا إلى تعاون المواطنين والمقيمين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940 ، وذلك لاتخاذ الإجراءات النظامية ورفع مستوى الاشتراطات البلدية الصحية بالعاصمة المقدسة.

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