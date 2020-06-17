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أسهم أوروبا ترتفع وآمال التعافي قوية

أسهم أوروبا ترتفع وآمال التعافي قوية
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المناطق_وكالات

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء، فيما تكسب الآمال بتعاف سريع من تراجع اقتصادي مدفوع بفيروس كورونا زخما حتى مع وضع قيود على التنقل في بكين لاحتواء موجة ثانية محتملة من الإصابات بكوفيد-19.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة بعد أن حقق أفضل أداء يومي في نحو شهر في الجلسة السابقة بفضل خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي للبدء في شراء سندات شركات وتقرير ذكر أن إدارة ترامب تعد لمقترح بشأن البنية التحتية بقيمة تريليون دولار تقريبا.

لكن التقدم كان محدودا مع إلغاء بكين عشرات الرحلات المحلية اليوم الأربعاء، لتكثف مساعي لاحتواء تفشي فيروس كورونا الذي أطلق مخاوف بشأن تجدد عدوى أوسع.

وظلت أسهم شركات الرعاية الصحية محل تركيز من المستثمرين، مما دعم المؤشر ستوكس 600 بالقدر الأكبر، بينما تراجع المؤشر الفرعي لقطاع السياحة والسفر الأوروبي في التعاملات المبكرة.

وارتفع سهم لوفتهانزا 4.1 بالمئة بعد أن أبلغ المستثمر الألماني هاينز هيرمان صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج في مقابلة أنه رفع حصته في الشركة لأكثر من 15 بالمئة من عشرة بالمئة.

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