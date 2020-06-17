جامعة جازان: 3000 محاضرة إلكترونية لـ9000 طالب خلال أسبوعين

يواصل أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بجامعة جازان دراستهم للفصل الصيفي عن بعد، وسط خدمات تقنية متقدمة وفرتها الجامعة من خلال نظام التعليم الإلكتروني.

وأوضح رئيس الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن عدد المحاضرات خلال الأسبوعين الماضيين من الفصل الصيفي بلغت 3115 محاضرة تم تقديمها من خلال الفصول الافتراضية، كما بلغ إجمالي عدد الساعات لجميع المحاضرات أكثر من 8400 ساعة تدريسية، وبلغ عدد الملفات التي تم استعراضها 132673 ملفا، يقوم على تدريسهم خلال الفصل الصيفي 205 أستاذا من أساتذة الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بمتابعة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لجميع الخطط والبرامج بما يحقق مصلحة الطلبة لإكمال مسيرتهم الجامعية والتسهيل عليهم مع مراعاة تحقيق الجودة في مختلف المجالات، منوها بحرص طلبة الجامعة وتفانيهم في مسيرتهم الجامعية، مقدماً شكره لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة القائمين على تدريس الطلبة خلال الفصل الصيفي ولأولياء أمور الطلاب والطالبات على دعمهم ومشاركتهم في صناعة التميز والنجاح.