هدف يوضح خطوات دخول مستخدمي «طاقات» على خدمة النفاذ الوطني الموحد

هدف يوضح خطوات دخول مستخدمي «طاقات» على خدمة النفاذ الوطني الموحد

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هدف يوضح خطوات دخول مستخدمي «طاقات» على خدمة النفاذ الوطني الموحد

هدف يوضح خطوات دخول مستخدمي «طاقات» على خدمة النفاذ الوطني الموحد
http://almnatiq.net/?p=875076
المناطق_الرياض

أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، خطوات ميسرة لدخول مستخدمي البوابة الوطنية للعمل “طاقات” على خدمة النفاذ الوطني الموحد، دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ”طاقات” من خلال الدخول على موقع البوابة الوطنية للعمل، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام أبشر، ومن ثم إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين .

ويدعم ربط دخول عملاء ومستفيدي خدمات البوابة الوطنية للعمل “طاقات” بخدمة النفاذ الوطني الموحد، رفع مستوى الموثوقية والأمان، ودعم التوجهات الخاصة بسياسات التحول الرقمي الحكومي.

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