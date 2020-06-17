تعليم الشرقية يعقد اجتماعه الدوري “عـن بعد” لمناقشة استعدادات بدء العام الدراسي القادم .. وسط مشاركة أعضائه

وأشار مدير التعليم الدكتور ناصر الشلعان، خلال ترأسه أمس الأول عن بعــــد فعاليات الاجتماع الدوري للجنة الاستعداد لبدء العام الدراسي القادم 1442هـ، وذلك بمشاركة مساعدا مدير التعليم للشئون التعليمية الدكتور سامي العتيبي، وفاطمة الفهيد، وبمشاركة المساعد للشؤون المدرسية محمد شاطري، والمساعد للخدمات المساندة سعيد الزهراني، كذلك مشاركة المستشار التعليمي والإداري فهد الغفيلي، والمستشار المهندس ناصر الجابر، وسط مشاركة أعضاء وعضوات اللجنة من مدراء ومديرات مكاتب التعليم والإدارات، مشيراً إلى أهمية رفع جاهزية الاستعداد في جميع الجوانب للمساهمة في إنجاح ودفع عجلة تنفيذ البرامج والمشاريع التي ترسم خارطة طريقها وزارة التعليم، وبما يضمن تحقيق الأهداف المنشود من خلال تظافر جهود الجميع وتكاملها لإيجاد حلول استباقية تضمن بدء عام دراسي مكتمل الجاهزية، لنجني بذلك ثمرة مردودها الإيجابي، والتي سينعكس أثرها على نحو واضح على الارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع جودة مخرجاتها في ظل الرؤية الطموحة للمملكة 2030، وبما يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة التي تولي التعليم جلّ اهتمامها في سبيل توفير مقومات النجاح له لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل إنما يكمن في تنمية عقول أبنائها.

وفي الأثناء أشار أمين إدارة التعليم عضو ومقرر اللجنة أنور الزهراني، إلى حزمة من المحاور والموضوعات التي شهدها الاجتماع يأتي في مقدمتها : استعراض توصيات محضر الاجتماع السابق بالوقوف على الإجراءات التي تمت من قبل الإدارات المعنية، كذلك استعراض مؤشرات الاستعداد للمنطقة وفقاً للبرنامج الوزاري، إضافة للوقوف على استعدادات إدارة المباني، وإدارة التجهيزات المدرسية، وصولاً للاطلاع على خطة استعدادات المقررات المدرسية.

كما أشار الزهراني إلى اختتام فعاليات الاجتماع بفتح باب النقاش وطرح عدد من التوصيات وفرص التحسين، وصولاً للوقوف على ما أستجد من اعمال.