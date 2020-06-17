إيران تجدد قصفها لشمال العراق بالتزامن مع عمليات تركية

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جددت إيران اليوم الأربعاء قصفها لقرية “آلانه” العراقية التابعة لمنطقة حاج عمران بمحافظة أربيل بإقليم كردستان، بعدما كانت قد قصفت ذات القرية أمس.

وذكرت شبكة “رووداو الإعلامية” الكردية العراقية أن “القصف الإيراني تزامن مع تحليق للطائرات التركية في سماء القرية”.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية فجر اليوم الأربعاء انطلاق عملية “المخلب-النمر” في منطقة “هفتانين”، شمالي العراق، مشيرة إلى أنها تستهدف عناصر حزب العمال الكردستاني.