اتحاد الكرة الألماني يدرس السماح بحضور ألف مشجع في نهائي بطولة الكأس

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كشف فريتز كيلر رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم أن الاتحاد يدرس السماح بحضور نحو ألف مشجع في المباراة النهائية لبطولة كأس ألمانيا المقررة في الرابع من يوليو المقبل.

وتجمع المباراة النهائية بين بايرن ميونخ، الذي حسم أمس الثلاثاء تتويجه بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) للموسم الثامن على التوالي، وباير ليفركوزن، على ملعب الأستاد الأولمبي في العاصمة برلين.

وتقام جميع المباريات بدون جمهور منذ استئناف المنافسات في ألمانيا في 16 مايو الماضي بعد فترة توقف دامت شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وأكد كيلر أمس الثلاثاء أن المجلس التنفيذي لإدارة ولاية برلين هو المسؤول، وسيتم مخاطبتهم بشأن ذلك.