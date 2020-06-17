مدير سجون منطقة الجوف يقلد “النصيري” رتبتة الجديدة

المناطق - الجوف

قلد مدير السجون بمنطقة الجوف العميد عبدالله بن محمد العتيبي مساعد سجون المنطقة العميد احمد بن ابراهيم النصيري رتبتة الجديده عقب صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقية إلى رتبة “عميد”، .

وبهذه المناسبة، رفع العميد “النصيري”، خالص شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو وزير الداخلية، حفظهم الله، على هذه الثقة الكريمة بترقيته، سائلاً المولى -عزَّ وجل- أن يجعلهم عوناً له في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه، وبذل أقصى الجهود في ذلك وفق توجيهات القيادة الكريمة.