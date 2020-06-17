احدث الأخبار

منظمة الصحة العالمية تعلن عن نجاح دواء في الأسواق في علاج كوفيد ١٩
أبرز المواد
 نائب أمير جازان يرعى عن بعد عبر – الاتصال المرئي- توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة جدة وتعليم صبيا
منطقة جازان
 وزير الثقافة في اجتماع إيسيسكو : للثقافة قدرة على التكيّف مع الواقع المتغيّر
أبرز المواد
 تكليف “الرويلي”مديراً لمكتب التعليم بصوير
منطقة الجوف
 مدير سجون منطقة الجوف يقلد “النصيري” رتبتة الجديدة
منطقة الجوف
 “البيئة” تلاحق أسراب الجراد الصحراوي بأربعة مناطق وتقارير تؤكد تطهير 24840 هكتارًا
أبرز المواد
 اتحاد الكرة الألماني يدرس السماح بحضور ألف مشجع في نهائي بطولة الكأس
أبرز المواد
 “البيئة” تحتفي باليوم العالمي للتصحر.. وتعزز تنمية الغطاء النباتي بالمملكة
أبرز المواد
 الربيعة أمام منتدى هلسنكي للسياسات: المملكة بصفتها رئيسة “العشرين” قدمت العديد من المبادرات بالعالم لتخفيف آثار تداعيات كورونا
أبرز المواد
 بدعم من وزارة الثقافة… إدراج أكثر من 80 مهنة ثقافية في التصنيف السعودي الموحد للمهن
أبرز المواد
 لسبب مفاجئ.. اليابان تتراجع عن صفقة “الصواريخ الأمريكية”
أبرز المواد
 بعد 17 عاما.. أميركا تستأنف الأحكام الفيدرالية بالإعدام
أبرز المواد
منظمة الصحة العالمية تعلن عن نجاح دواء في الأسواق في علاج كوفيد ١٩

منظمة الصحة العالمية تعلن عن نجاح دواء في الأسواق في علاج كوفيد ١٩

أبرز المواد
نائب أمير جازان يرعى عن بعد عبر – الاتصال المرئي- توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة جدة وتعليم صبيا

نائب أمير جازان يرعى عن بعد عبر – الاتصال المرئي- توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة جدة وتعليم صبيا

منطقة جازان
وزير الثقافة في اجتماع إيسيسكو : للثقافة قدرة على التكيّف مع الواقع المتغيّر

وزير الثقافة في اجتماع إيسيسكو : للثقافة قدرة على التكيّف مع الواقع المتغيّر

أبرز المواد
تكليف “الرويلي”مديراً لمكتب التعليم بصوير

تكليف “الرويلي”مديراً لمكتب التعليم بصوير

منطقة الجوف

منظمة الصحة العالمية تعلن عن نجاح دواء في الأسواق في علاج كوفيد ١٩

منظمة الصحة العالمية تعلن عن نجاح دواء في الأسواق في علاج كوفيد ١٩
http://almnatiq.net/?p=875139
المناطق _ واس

رحبت منظمة الصحة العالمية بنتائج التجارب السريرية الأولية الناجحة في المملكة المتحدة ، والتي أظهرت أن عقار الديكساميثازون كورتيكو ستيرويد يمكنه إنقاذ حياة المرضى الذين يعانون بشكل خطير من مرض كوفيد ١٩ وأن العقار قادر على تخفيض نسبة الوفيات بين المرضى الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي بنسبة الثلث ، وخفض الوفيات بين المرضى الذين يحتاجون فقط للأكسجين بنسبة الخمس وفقا للنتائج الأولية التي تم تقاسمها مع منظمة الصحة العالمية .
وقد لوحظت فائدة العقار فقط في المرضى الذين يعانون من النوع الخطير من كوفيد ١٩ ، ولم تلاحظ في المرضى الذين من مرض أخف .
وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم “إن هذا هو العلاج الأول الذي نجح في تخفيض معدل الوفيات لدى مرضى كوفيد ١٩ الذين يحتاجون إلى دعم الأكسجين أو جهاز التنفس الصناعي “.
وأوضح أن عقار الديكساميثازون هو الستيرويد الذي تم استخدامه منذ الستينات لعلاج الالتهابات بما في ذلك في بعض أنواع السرطان.
وقد تم إدراجه في قائمة المنظمة النموذجية للأدوية الأساسية منذ عام ١٩٧٧ في تركيبات متعددة ، وهو حاليا خارج براءة الملكية الفكرية ومتاح بأسعار معقولة في معظم البلدان .
وقد تبادل الباحثون النتائج الأولية الناجحة مع المنظمة وستقوم بتحليل البيانات كاملة خلال الأيام المقبلة .
وسيتم تحديث الإرشادات السريرية لتوضيح متى وكيف يمكن استخدام الدواء في حالات كوفيد ١٩ .
وأشار إلى أن هذا الخبر السار جاء نتيجة اجتماع العلماء في جنيف الذي عقد في منتصف فبراير الماضي لتسريع البحوث للتوصل إلى لقاح أو علاج لكوفيد ١٩ .

روابط ذات صلة

وزير الثقافة في اجتماع إيسيسكو : للثقافة قدرة على التكيّف مع الواقع المتغيّر

وزير الثقافة في اجتماع إيسيسكو : للثقافة قدرة على التكيّف مع الواقع المتغيّر
“البيئة” تلاحق أسراب الجراد الصحراوي بأربعة مناطق وتقارير تؤكد تطهير 24840 هكتارًا

“البيئة” تلاحق أسراب الجراد الصحراوي بأربعة مناطق وتقارير تؤكد تطهير 24840 هكتارًا
اتحاد الكرة الألماني يدرس السماح بحضور ألف مشجع في نهائي بطولة الكأس

اتحاد الكرة الألماني يدرس السماح بحضور ألف مشجع في نهائي بطولة الكأس

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*