صدارة وسبكيم تتعاونان لإنتاج وتنقية مادة الإيثانول لدعم جهود المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

الجبيل _ سطام الفروان

إيماناً بمسؤوليتهما الوطنية وامتداداً لمبادراتهما في مجال المسؤولية الاجتماعية، تضافرت جهود شركة صدارة للكيميائيات (صدارة) وشركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) لتنقية مادة الإيثانول الصناعي وإنتاج مادة الإيثانول عالي الجودة اللازمة لتصنيع معقمات الأيدي وتوفيرها مجاناً للمصنعين المحليين لتمكينهم من إنتاج المعقمات التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الراهن، ومن ثم توفيرها لوزارة الصحة دون مقابل لتوزيعها على مرافق الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبهذه المناسبة، أشاد الدكتور فيصل الفقير، الرئيس التنفيذي لشركة صدارة، والمهندس صالح باحمدان، الرئيس التنفيذي لشركة سبكيم، بجهود جميع الفرق المشاركة في هذا المشروع، وثمنوا جهود جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مؤكدين أن إدارة حكومة المملكة العربية السعودية الواعية لهذه الأزمة كان لها بالغ الأثر بعد توفيق الله في حماية مواطني ومقيمي هذه البلاد.. كما أشارا إلى أهمية تضافر جهود صدارة وسبكيم وجميع الشركات السعودية للمساهمة في محاربة هذه الجائحة، معبرين عن سعادتهما بهذا التعاون المشترك والذي يمثل أهمية كبرى لتوطين الصناعة، حيث تجلى ذلك بوضوح في الاستجابة السريعة لطلب الحكومة لهذه المادة الخام الأساسية.

ونظراً للنقص المفاجئ في منتجات الإيثانول والأيزوبروبانول في المملكة وفي جميع أنحاء العالم في الوقت الذي يعمل فيه المجتمع الصناعي العالمي على توفير متطلبات الوقاية الشخصية ومواد التنظيف التي تشتد الحاجة إليها في مرافق الرعاية الصحية، واستجابة لتوجيه وزارة الطاقة لمؤازرة جهود وزارة الصحة لمواجهة هذه الأزمة الصحية العالمية، فقد وفرت سبكيم مادة الإيثانول الصناعي، وهي المادة الأساسية اللازمة لتصنيع معقمات الأيدي، عن طريق استقطاعها من خط إنتاجها وإرسالها إلى صدارة والتي استطاعت من خلال قدراتها التقنية العالية من تنقية مادة الإيثانول في برج التقطير الذي تم تهيئته مؤقتاً لهذا الغرض في مجمع صدارة للكيميائيات في مدينة الجبيل الصناعية، وبما يتطابق مع مواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء. وتبلغ القدرة الإنتاجية لعملية التنقية حوالي 1600 كيلوغرام أسبوعياً من مادة الإيثانول عالية الجودة، والجاهزة للاستخدام في تصنيع معقمات الأيدي، حيث سيتم إنتاج كمية إجمالية تصل إلى 100,000 كيلوغرام من الإيثانول عالي النقاوة لتلبية الطلب المحلي.

تجدر الإشارة إلى أن الشركتين قد أعلنتا في شهر أبريل عن تخصيص مبالغ مالية لدعم صندوق الوقف الصحي في المملكة، وذلك لمساندة الجهود الجارية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ومساعدة قطاع الرعاية الصحية في تأمين الاحتياجات اللازمة لرعاية المرضى، حيث ساهمت شركة صدارة بمبلغ خمسة ملايين ريال سعودي، وساهمت شركة سبكيم بمبلغ مليوني ريال سعودي.