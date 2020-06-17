مجلس جامعة جازان يقر استراتيجية الجامعة 2025

جازان _ فضة عطيف

ترأس معالي رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني مجلس الجامعة في جلسته التاسعة للعام الجامعي 1441هـ والتي عقدت ” عن بعد ” اليوم، بحضور الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات الدكتور محمد الصالح، ووكلاء الجامعة وعمداء وعميدات الكليات والعمادات المساندة.

ونوه معاليه بتميز ونجاح خطط الجامعة في إطلاق الفصل الصيفي لأكثر من 9آلاف طالب وطالبة موجها شكره وتقدير لكافة منسوبي الجامعة من وكلاء وعمداء وأعضاء هيئة تدريس وطلبة على جهودهم المبذولة منذ بداية الفصل الصيفي وماعكسته إحصاءات الفصل الصيفي خلال الأسبوعين الماضيين من تميز في الأداء.كما شدد معاليه على أهمية مواصلة التزام كافة إدارات الجامعة بتطبيق التعليمات والتدابير والإجراءات المتعلقة بالحد من تفشي جائحة كورونا، وضرورة تطبيق الأحكام وضبط المخالفات.

فيما أوضح وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي أمين مجلس الجامعة الدكتور محمد بن حسن أبو راسين أن المجلس وافق على تعيين 10 من أعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم على رتبة أستاذ مساعد، والموافقة على ابتعاث واستمرار وانتقال بعثة 14 من المعيدين والمحاضرين من الجنسين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه في تخصصات مختلفة، ومنح درجة الماجستير لـ10 من الطلاب والطالبات، والموافقة على الخطة الاستراتيجية للجامعة 2020-2025م.