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وزارة الرياضة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقعان مذكرة تعاون لدعم الرياضة في اليمن

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وزارة الرياضة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقعان مذكرة تعاون لدعم الرياضة في اليمن

وزارة الرياضة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يوقعان مذكرة تعاون لدعم الرياضة في اليمن
http://almnatiq.net/?p=875160
المناطق _ الرياض

وقعت وزارة الرياضة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مذكرة تعاون مشترك لدعم الرياضة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، حيث مثَّل الجانبين في التوقيع كل من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر.
ويأتي هذا التعاون استمرارًا لجهود المملكة في تسخير جميع الإمكانات لدى الجهات الحكومية، لمساعدة الأشقاء في اليمن والرفع من معاناتهم، وحرصًا من البرنامج على عقد الشراكات مع مختلف الجهات والمنظمات محليًّا ودوليًّا لتنمية اليمن في شتى المجالات.
وتهدف هذه الشراكة إلى تنمية قدرات وطاقات شباب اليمن الشقيق، وتطوير مختلف الأنشطة الرياضية في جمهورية اليمن، وتحسين كفاءة وجودة المنشآت والمرافق الرياضية فيها، إلى جانب تأهيل قدرات المختصين في مجالات الرياضة والشباب والثقافة، وتمكين الشباب اليمني وتنمية قدرات الممارسين الرياضيين، والتعاون في مجال البرامج الرياضية المبتكرة بين الجانبين.

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