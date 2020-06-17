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” الصحة” تعتمد دواء ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد19

” الصحة” تعتمد دواء ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد19

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” الصحة” تعتمد دواء ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد19

” الصحة” تعتمد دواء ديكساميثازون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد19
http://almnatiq.net/?p=875166
المناطق _ الرياض

أعلنت وزارة الصحة عن إعتمادها دواء ديكساميثازون وهو دواء من عائلة الكورتيزون وذلك ليكون ضمن البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد19 ، حيث بدأت في إعطاء هذا الدواء للمرضى المنومين في أجنحة المستشفيات وفي العنايات الحرجة والذين يحتاجون إلى أكسجين.
وأشارت الصحة إلى وجود دراسة كبيرة قائمة حالياً ونشرت بعض نتائجها بالأمس قد بينت بأن هذا الدواء يقلل من الوفيات لمرضى كورونا كوفيد19 المنومين في العناية المركزة ممن هم على أجهزة التنفس بمقدار 35%، كما أنه يقلل من وفيات المرضى الذين يستخدمون الأكسجين وليسوا على أجهزة تنفس بنسبة 20%.
وأكدت الصحة أنها تقوم بتحديث البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد19 بإستمرار لإضافة أي أدوية لها عائد إيجابي على المرضى حيث يتابع المختصون في الوزارة كل ما يصدر من مراكز الأبحاث حول العالم وعلى مدار الساعة.
الجدير بالذكر أن المملكة إستعدت منذ بداية الجائحة بوضع بروتوكولات علاجية يتم تحديثها من قبل لجان علمية متخصصة بإستمرار وتوزع على الأطباء القائمين على متابعة وعلاج مرضى كوفيد19.

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