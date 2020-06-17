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النيابة العامة: الحكم على ٢٨ متهماً في قضية غسل أموال بالسجن لمدة بلغ مجموعها ١٩٤ سنة ومصادرة ١٦ مليار ريال

النيابة العامة: الحكم على ٢٨ متهماً في قضية غسل أموال بالسجن لمدة بلغ مجموعها ١٩٤ سنة ومصادرة ١٦ مليار ريال
http://almnatiq.net/?p=875169
المناطق _ الرياض

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن أن التحقيقات التي أجرتها الدائرة المختصة في النيابة العامة مع (٣٨) متهم في جرائم غسل للأموال من خلال ربط معطيات الجرائم ونمطها الإجرامي ببعضها، وإجراء التحقيق المالي الموازي أظهرت ممارسات غير مشروعة منطوية على الإخفاء والتمويه لمتحصلات مالية كبيرة غير شرعية ومحاولة تبييضها وإضفاء الشرعية لها، وأسفرت نتائج التحقيق عن توجيه الاتهام لهم بممارسة عمليات غسل للأموال والمطالبة بمعاقبتهم طبقاً لأحكام نظام مكافحة غسل الأموال

وساقت النيابة العامة الأدلة والقرائن الدامغة والتي توجت بصدور أحكام ابتدائية ل(٢٨) متهماً بالسجن بلغ مجموعها ١٩٤ سنة وستة اشهر وغرامات بلغ مجموعها (٥٩.٨٥٠.٠٠٠) تسعة وخمسون مليون وثمانمائة وخمسون ألف ريال، ومصادرة مبلغ (١٦.٦١٦.٩٨١.٣٤٠) ستة عشر مليار وستمائة وستة عشر مليون وتسعمائة وواحد وثمانون ألف وثلاثمائة وأربعون ريال والمنع من السفر للسعوديين لمدة مماثلة لمدة السجن والإبعاد لغير السعوديين عن البلاد

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