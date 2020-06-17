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نائب أمير الشرقية يلتقي مدير سجون المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير سجون المنطقة الشرقية
http://almnatiq.net/?p=875172
المناطق _ الدمام

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء)، مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان.
وبين سموه حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- على رعاية وتطوير النزلاء، واستثمار فترة قضاء الأحكام التي يقضونها الاستثمار الأمثل، مؤكداً أهمية احتواء النزلاء عبر البرامج التوجيهية والإرشادية، والعمل على تثقيفهم في مختلف نواحي الحياة، والتركيز على تطوير مهاراتهم وقدراتهم بما يسهم في استفادتهم من فترة قضاء الأحكام، وتحويلهم إلى عناصر فاعلة في المجتمع، واطلع سموه على جهود المديرية في ظل جائحة كورونا المستجد، وما بذلته من جهود لتقديم الخدمات للنزلاء، شملت الخدمات العدلية، والحكومية الأخرى، بالإضافة إلى تواصلهم مع أهاليهم، مثمناً سموه هذه الجهود، متمنياً لمنسوبي المديرية التوفيق.
من جهته عبر مدير سجون المنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، باسمه وباسم منسوبي المديرية عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما تفضل به سموهما من توجيهاتٍ كريمة، وحرصٍ على تطوير الأداء، موضحاً أن المديرية عملت على عدد من البرامج والمبادرات التي أسهمت في ربط النزلاء بذويهم، وتسهيل التواصل معهم، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية الأخرى.

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