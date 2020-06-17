المياه الوطنية ترسي عقود 5 مشاريع خدمات مائية وبيئية بتكلفة 190 مليون ريال

المناطق _ رابغ

أعلنت شركة المياه الوطنية ترسية وتوقيع 5 عقود لمشاريع المياه والخدمات البيئية في عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة بتكلفة تجاوزت 190 مليون ريال.

وأوضح المهندس محمد بن صالح الغامدي رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، أن هذه العقود تضمنت مشروعات لدعم البنية التحتية لمنظومة خدمات الصرف الصحي، وهي مشروع تنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي بمحافظة القنفذة بتكلفة مالية بلغت أكثر من 68 مليون ريال وبسعة 7500 م3/ يوم، ومشروع تنفيذ محطة معالجة للصرف الصحي بمحافظة الليث بتكلفة مالية بلغت أكثر من 68 مليون ريال وبسعة 7500 م3/يوم، ومشروع تنفيذ محطة الرفع وتصريف مياه معالجة الصرف الصحي بمحافظة رابغ بتكلفة مالية تجاوزت 12 مليون ريال، بهدف رفع الكفاءة التشغيلية وحماية البيئية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بتلك المحافظات.

وأضاف بأن العقود الأخرى تضمنت تعزيز منظومة نقل وتوزيع مياه الشرب المحلاة وهي مشروع تنفيذ الخطوط الناقلة لمياه الشرب من الخزان الاستراتيجي إلى خزانات التوزيع بمحافظة تربة بتكلفة مالية بلغت أكثر من 13 مليون ريال، بهدف إيصال مياه الشرب للعملاء في المحافظة وخدمة 49.501 نسمة، إضافة إلى مشروع إنشاء شبكة المياه بمركز المظيليف بتكلفة تجاوزت 26 مليون ريال، ويخدم 6000 عقار.

وبيّن الغامدي أن هذه المشاريع تأتي تنفيذًا لخطط شركة المياه الوطنية الهادفة لتحقيق مبادرات برنامج التحول الوطني ورفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية في منطقة مكة المكرمة وتطويرها وفق أعلى المعايير تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.