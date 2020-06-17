أمير القصيم يرأس “عن بعد” الاجتماع السادس للجنة مكافحة سوسة النخيل الحمراء

المناطق _ القصيم

رأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لمتابعة مكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة , الاجتماع السادس للجنة لاستعراض المستجدات والمقترحات المستقبلية لأعمال اللجنة ، وذلك من مكتب سموه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم , عبر الاتصال المرئي عن بعد ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان, , ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية عبدالرحمن السعوي , ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع , ومشاركة أعضاء اللجنة مسؤولي القطاعات الأمنية والحكومية وعدد من كبار المزارعين.

وأشاد سموه بمخرجات عمل لجنة مكافحة سوسة النخيل الحمراء وبالجهود والمراكز المتخصصة بالمنطقة والمبذولة من قبل فرع الوزارة بالمنطقة على النقلة النوعية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء, مقدماً شكره لكافة المزارعين بالمنطقة على تعاونهم.

ووجه سمو بإنشاء بنك معلومات متخصص في مكافحة سوسة النخيل الحمراء في كلية الزراعة والطب البيطري في جامعة القصيم , بالإضافة إلى أن يكون عام 2022 مستهدف القضاء على سوسة النخيل الحمراء نظراً لما واجهته المملكة والعالم تجاه جائحة كورونا.

وأكد سمو الأمير فيصل بن مشعل أهمية التعاون وتعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية المعنية في ذلك , وتفعيل ذلك في الوقاية والتعريف عن سوسة النخيل الحمراء وآثارها , داعياً المزارعين إلى سرعة التعاون مع اللجنة لما فيه من خدمة لهم ولمزارعهم ومحاصيلهم الزراعية ، مشيراً إلى أن تعاونهم ومساعدتهم للجنة في تقديم أعمالها سيسهم بحول الله في مكافحة سوسة النخيل, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

وناقش سموه خلال الاجتماع مع أعضاء اللجنة جدول الأعمال المدرجة في الاجتماع خصوصاً فيما يخص النخلة وسوسة النخيل الحمراء , والنظر بجهود ودعم قيادتنا الرشيدة – أيدها الله – ووزارة البيئة والمياه والزراعة في مكافحة هذه الآفة ، والاستفادة المثلى من ذلك ، وما جرى في الفترة الماضية حيال مكافحتها والنتائج المحققة من خلال ذلك، وضرورة تكثيفها بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمزارعين بما يخدم عملية المكافحة للحد من انتشار هذه الآفة .

وقدم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس سلمان الصوينع شرحاً موجزاً استعرض من خلاله النتائج المحققة خلال الفترة الماضية في علاج النخيل ومكافحة سوسة النخيل الحمراء بالمنطقة لعام 2020، والتي اشتملت على فحص 8,775,884 نخله في 4379 مزرعة على مستوى المنطقة، وعلاج 67141 نخله، وإزالة وإتلاف 6913 نخلة، ورش 223170 نخلة على مستوى المنطقة, كاشفاً أن عدد النخيل التي تم فحصها لعام 2019م في المنطقة 9587703 نخلة، مشيداً بتوجيهات أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا لمتابعة أعمال مكافحة سوسة النخيل ومتابعته الدائمة لتكاتف الجهود وتكثيفها بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمزارعين بما يخدم عملية المكافحة للحد من انتشار هذه الآفة.