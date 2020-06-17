أمانة عسير تضبط مطعما يبيع لحوما فاسدة بمدينة أبها

المناطق _ عسير

ضبطت فرق الرقابة المسائية التابعة لأمانة عسير احدى المطاعم بمدينة أبها تديره مجموعة من العمالة التي استغلت احدى المباني الشعبية المجاورة لتخزين المواد الغذائية الفاسدة .

وأوضح مدير عام الرخص و الرقابة الشاملة بالامانة الدكتور محمد العاوي بأن الفرق الرقابية و خلال جولاتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية ، رصدت تحركات العمالة بالمطعم و تابعت ترددهم على احد المنازل الشعبية المجاورة بإستمرار ، حتى تمكنت الفرق التفتيشية من مداهمة الموقع الذي تبين بأنه قد تم تحويلة الى مخزن للمواد الغذائية الفاسدة.

وأفاد بأنه تم ضبط أكثر من 560 كرتون دجاج متعفن و غير صالح للاستخدام الادمي بالإضافة الى ضبط 855 كجم من اللحوم الحمراء التي تظهر عليها علامات التحلل و التعفن و 456 كجم من الخضروات الفاسدة و 136 كجم من لحوم الأسماك التالفة بجانب ضبط 2.800 كجم من الدقيق المخزن بطريقة عشوائية وفي بيئة تكثر بها الحشرات و القوارض .

ونوه بأنه تم اعداد محضر إتلاف للمضبوطات وتسليم العمالة المخالفة لوحدة الضبط إضافة الى إغلاق المطعم لتطبيق النظام بحقه.

مؤكداً بأن ‏أمانة منطقة عسير لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها بمتابعة من قبل امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي حرصا منه على سلامة الاسواق بالمنطقة لضمان غذاء امن وسليم للمستهلك .

مهيباً ‏بالمواطنين والمقيمين بمشاركة الأمانة في ملاحقة مثل هذه المطاعم وأي مخالفة بلدية اخرى وذلك من خلال ‏إبلاغ عمليات الأمانة على الرقم (940). ‏