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أمير القصيم يطلع على مبادرة مجلس فتيات القصيم “رفق”

أمير القصيم يطلع على مبادرة مجلس فتيات القصيم “رفق”

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أمير القصيم يطلع على مبادرة مجلس فتيات القصيم “رفق”

أمير القصيم يطلع على مبادرة مجلس فتيات القصيم “رفق”
http://almnatiq.net/?p=875194

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة , اليوم، على مبادرة مجلس فتيات القصيم “رفق” والتي تهدف إلى معالجة بعض السلوكيات التي تواجه الأسر ومعالجتها من قبل مختصين ومستشارين سعوديين , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام مجلس فتيات القصيم منال المهنا , ومساعد أمين عام المجلس عتاب المطيري.

واستمع سموه من قبل المهنا ما قدمه المجلس من جهود سيتم تقديمها في ملتقى “رفق الاسري” والذي سيتم بثها “عن بعد” بمشاركة عدد من المتخصصين في الجوانب الأسرية , بالإضافة إلى توزيع أكثر من 4000 هدية صحية وقائية لأهالي المنطقة من كمامات ومعقمات , مقدمة شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه الدائم وتشجيعه للمجلس وكل عمل توعوي خادم للمنطقة وأبناءها.

وأشاد سمو أمير القصيم بما يقدمه المجلس من أعمال ومبادرات خادمة ، مؤكداً على أن تلك الخطوات التي يقدمها المجلس هي ترجمة لسياسات الدولة بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في تمكين المرأة , واستغلال دورها الحيوي في كل حراك اجتماعي وانساني وايجابي , مقدماً شكره لأمينة وأعضاء المجلس ولكافة فريق العمل على هذه الخطوات المباركة ، سائلًا المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.

 

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