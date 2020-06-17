متسولي تطبيقات التوصيل ظاهرة جديدة وباحترافية ولا يقبلون الكاش

الطائف _ عادل الزهراني

التسول ظاهرة تسعى الدولة وفقها الله للقضاء عليها أو الحد منها نشاهد بعض المتسولين في أماكن عدة رغم مطاردة الجهات المعنية لها ولكن هناك ظاهرة بدأت في الإنتشار وهي التسول الإلكتروني ليست على وسائل التواصل الاجتماعي فقط وإنما متسولي التطبيقات حدثت للمواطن خالد الكناني يحكيها للمناطق عندما استوقفني أحدهم يحكي لي قصته وقد تقطعت به السبل ويريد طعاما فذكرت له أنني لا أحمل كاشا فقال لا أريد مبلغا ولكن أطلب لي من أحد تطبيقات التوصيل لأحد المطاعم فقلت أي مطعم فذكر أنا اطلب من أحد التطبيقات وأنت تدفع من البطاقة الائتمانية فاعتذرت منه بحكم هيئته لاتدل على أنه محتاج أو تقطعت به السبل وإنما تسول من نوع آخر وبطريقة مختلفة .

وبعد التقصي عن هذه الظاهرة الجديدة ذكر لنا البعض إنها حدثت معه واصفا إن من يمارس تلك التصرفات يتظاهرون أنهم محتاجين وتكون عائلته معه بالسيارة ليكتمل نص المسرحية وتدفع لهم بعد الضغط على الضحية وهي ظاهرة مثلها مثل التسول ولكن باحترافية فوجب التنبه لها لأن هذا استنزاف للمواطن سواء من متسولي الشوارع أو متسولي التطبيقات ويجب الإبلاغ عنها للجهات المعنية ليتم القضاء عليها .