غرفة الأحساء تبدأ تنفيذ برنامج حاضنة أعمال الأحساء الافتراضية

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كشفت غرفة الأحساء ممثلة بمركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال مؤخرًا، عن اكتمال تسجيل 253 رائد ورائدة أعمال ضمن برنامج حاضنة أعمال الأحساء الافتراضية “شركتك الناشئة الأولى”.

وتهدف مراحل برنامج الحاضنة الافتراضية عقب مرحلة التسجيل اختيار 100 رائد ورائدة من المسجلين وذلك من خلال ملتقى افتراضي ريادي تعليمي موسّع ثم اختيار 30 شخصًا منهم ايذانًا بدخولهم لبرنامج تعليمي مُكثّف يتبعه مرحلة احتضان كامل لعدد 10 شركات ناشئة.

وأوضح الدكتور إبراهيم آل الشيخ مبارك أمين عام الغرفة أن هذه الخطوة تأتي ضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرًا بين الغرفة وشركة وطنية رائدة متخصصة في ريادة الأعمال والابتكار، للتعرّف على الطاقات والموارد والفرص التي يوفرها قطاع ريادة وتطوير الأعمال في شتى المجالات، وتشجيع وتأهيل وتمكين شباب الأحساء لدخول مجالات الابتكار والمشاريع التقنية الناشئة.

وأشار إلى أن برنامج “الويبينار الافتراضي” تحت محور التعليم والتعلم هو منصة تقنية مبتكرة لاختيار وبناء المحتضنين التقنيين الابتكاريين لعرض وتبادل ومناقشة ومشاركة الأفكار والمعلومات حول الرؤى والمشاريع الريادية مبينًا أن الظروف والتدابير الاستثنائية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا تشجّع على تبنّي وتنفيذ مثل هذه البرامج والمبادرات النوعية.

يُشار إلى أن مركز الأمير أحمد بن فهد بن سلمان لتطوير الأعمال بغرفة الأحساء، يعمل بالتعاون مع الجهات المعنية والخبراء والمستثمرين على تشجيع وتأهيل ودعم وتمكين شباب وشابات الأحساء لدخول مجالات ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والابتكار بما يُساهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.