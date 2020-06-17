أمانة الجوف بالتعاون مع هيئة الغذاء تُغلق مصنع للمياه المحلاة مخالف للاشتراطات الصحية

المناطق _ الجوف

أغلقت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ” مصنع مياه “لمخالفته للاشتراطات الصحية، ومخالفته بالحد الأعلى .

وبينت الأمانة أن المصنع لم يلتزم بالإجراءات الصحية والنظامية ،حيث لوحظ عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وتهالك أجهزة تحلية المياه، وعدم صيانة صواعق الحشرات ، وتدني مستوى النظافة العامة، وترك فتحات الصرف مكشوفة، ووجود فتحات تُسهم في دخول القوارض والحشرات .

وأكدت أمانة منطقة الجوف حرصها على صحة وسلامة الجميع وردع المخالفين وحماية المستهلكين، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق بلدي .