احدث الأخبار

أمانة الجوف بالتعاون مع هيئة الغذاء تُغلق مصنع للمياه المحلاة مخالف للاشتراطات الصحية
منطقة الجوف
 الشورى يطالب الصحة بالإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (4919) حالة مؤكدة جديدة، وإجمالي المتعافين يتجاوز 91 ألف حالة
أبرز المواد
 غرفة الأحساء تبدأ تنفيذ برنامج حاضنة أعمال الأحساء الافتراضية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة تبوك لخريجي جامعة فهد بن سلطان : دفعتكم هي الأميز لما مرت به ظروف مميزة و استثنائية
أبرز المواد
 متسولي تطبيقات التوصيل ظاهرة جديدة وباحترافية ولا يقبلون الكاش
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلع على مبادرة مجلس فتيات القصيم “رفق”
أبرز المواد
 أمانة عسير تضبط مطعما يبيع لحوما فاسدة بمدينة أبها
منطقة عسير
 أمير القصيم يرأس “عن بعد” الاجتماع السادس للجنة مكافحة سوسة النخيل الحمراء
أبرز المواد
 المياه الوطنية ترسي عقود 5 مشاريع خدمات مائية وبيئية بتكلفة 190 مليون ريال
أبرز المواد
 نائب أمير الشرقية يلتقي مدير سجون المنطقة الشرقية
أبرز المواد
 النيابة العامة: الحكم على ٢٨ متهماً في قضية غسل أموال بالسجن لمدة بلغ مجموعها ١٩٤ سنة ومصادرة ١٦ مليار ريال
أبرز المواد
أمانة الجوف بالتعاون مع هيئة الغذاء تُغلق مصنع للمياه المحلاة مخالف للاشتراطات الصحية

أمانة الجوف بالتعاون مع هيئة الغذاء تُغلق مصنع للمياه المحلاة مخالف للاشتراطات الصحية

منطقة الجوف
الشورى يطالب الصحة بالإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات

الشورى يطالب الصحة بالإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات

أبرز المواد
الصحة: تسجيل (4919) حالة مؤكدة جديدة، وإجمالي المتعافين يتجاوز 91 ألف حالة

الصحة: تسجيل (4919) حالة مؤكدة جديدة، وإجمالي المتعافين يتجاوز 91 ألف حالة

أبرز المواد
غرفة الأحساء تبدأ تنفيذ برنامج حاضنة أعمال الأحساء الافتراضية

غرفة الأحساء تبدأ تنفيذ برنامج حاضنة أعمال الأحساء الافتراضية

المنطقة الشرقية

أمانة الجوف بالتعاون مع هيئة الغذاء تُغلق مصنع للمياه المحلاة مخالف للاشتراطات الصحية

أمانة الجوف بالتعاون مع هيئة الغذاء تُغلق مصنع للمياه المحلاة مخالف للاشتراطات الصحية
http://almnatiq.net/?p=875215
المناطق _ الجوف

أغلقت أمانة منطقة الجوف، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء ” مصنع مياه “لمخالفته للاشتراطات الصحية، ومخالفته بالحد الأعلى .
وبينت الأمانة أن المصنع لم يلتزم بالإجراءات الصحية والنظامية ،حيث لوحظ عدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين، وتهالك أجهزة تحلية المياه، وعدم صيانة صواعق الحشرات ، وتدني مستوى النظافة العامة، وترك فتحات الصرف مكشوفة، ووجود فتحات تُسهم في دخول القوارض والحشرات .
وأكدت أمانة منطقة الجوف حرصها على صحة وسلامة الجميع وردع المخالفين وحماية المستهلكين، داعية إلى الإبلاغ عن المخالفات والملاحظات عبر مركز البلاغات 940 أو عبر تطبيق بلدي .

 

روابط ذات صلة

تكليف “الرويلي”مديراً لمكتب التعليم بصوير

تكليف “الرويلي”مديراً لمكتب التعليم بصوير
مدير سجون منطقة الجوف يقلد “النصيري” رتبتة الجديدة

مدير سجون منطقة الجوف يقلد “النصيري” رتبتة الجديدة
جامعة الجوف تعلن المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي ١٤٤١هـ

جامعة الجوف تعلن المقبولين مبدئياً في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي ١٤٤١هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*