الإمارات تقرر عدم استكمال الدوري

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http://almnatiq.net/?p=875233
المناطق - واس

قررت رابطة محترفي كرة القدم في الإمارات اليوم عدم استكمال منافسات موسم 2019-2020 من الدوري المحلي، والمعلق منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الرابطة في بيان أنها عقدت اليوم اجتماعاً قررت خلاله عدم استمرار مباريات مسابقتي دوري الخليج العربي (بطولة الإمارات) ودوري الخليج العربي تحت 21 عام للموسم الرياضي /2019 2020، والدعوة إلى عقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة ما يترتب عليه للموسمين 2019/2020-2020/2021 ،والتنسيق مع مجلس ادارة اتحاد الامارات لكرة القدم بهذا الخصوص”.
ويعقد الاتحاد الاماراتي للعبة اجتماعاً طارئاً غداً للمصادقة على قرارات الرابطة وتحديد آلية عدم استكمال الموسم وشكل الموسم المقبل.
وسيدرس الاتحاد مسألة تتويج شباب الأهلي المتصدر بفارق ست نقاط عن العين بعد 19 مرحلة (من أصل 26)، بطلاً من عدمه، وإلغاء الهبوط، واعتماد صعود أول وثاني دوري الثانية قبل التوقف (الامارات ودبا الحصن)، مما يعني تواجد 16 فريقاً في الدرجة الأولى في الموسم المقبل، بدلا من 14 حاليا.

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