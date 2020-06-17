احدث الأخبار

“الصحة” تعلن عن تشغيلها لأعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة ( #تأكد )
أبرز المواد
 صحة الشرقية تطلق مبادرة “عشان سلامتنا” للتوعية بفيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 صحة تبوك تنفذ حملة “نعود بحذر” بالتعاون مع الأسر المنتجة بالمنطقة
منطقة تبوك
 وزير الداخلية يوجه باستمرار تطوير المناهج والعلوم التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية ضمن برامجها التدريبية والتعليمية
أبرز المواد
 خطة عمل مجموعة العشرين وإسهامها في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠
أبرز المواد
 وفد وزاري تركي يزور طرابلس وسط قلق من “أطماع أنقرة”
أبرز المواد
 تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يؤكد ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي في المملكة
أبرز المواد
 المشمش .. جودة النوع ووفرة المحصول تثري أسواق عسير
منطقة عسير
 الإمارات تقرر عدم استكمال الدوري
أبرز المواد
 أمانة الجوف بالتعاون مع هيئة الغذاء تُغلق مصنع للمياه المحلاة مخالف للاشتراطات الصحية
منطقة الجوف
 الشورى يطالب الصحة بالإسراع في إصلاح البنية التحتية للمستشفيات
أبرز المواد
 الصحة: تسجيل (4919) حالة مؤكدة جديدة، وإجمالي المتعافين يتجاوز 91 ألف حالة
أبرز المواد
“الصحة” تعلن عن تشغيلها لأعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة ( #تأكد )

“الصحة” تعلن عن تشغيلها لأعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة ( #تأكد )

أبرز المواد
صحة الشرقية تطلق مبادرة “عشان سلامتنا” للتوعية بفيروس كورونا

صحة الشرقية تطلق مبادرة “عشان سلامتنا” للتوعية بفيروس كورونا

المنطقة الشرقية
صحة تبوك تنفذ حملة “نعود بحذر” بالتعاون مع الأسر المنتجة بالمنطقة

صحة تبوك تنفذ حملة “نعود بحذر” بالتعاون مع الأسر المنتجة بالمنطقة

منطقة تبوك
وزير الداخلية يوجه باستمرار تطوير المناهج والعلوم التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية ضمن برامجها التدريبية والتعليمية

وزير الداخلية يوجه باستمرار تطوير المناهج والعلوم التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية ضمن برامجها التدريبية والتعليمية

أبرز المواد

وفد وزاري تركي يزور طرابلس وسط قلق من “أطماع أنقرة”

وفد وزاري تركي يزور طرابلس وسط قلق من “أطماع أنقرة”
http://almnatiq.net/?p=875250
المناطق - وكالات

وصل وفد وزاري تركي إلى العاصمة الليبية طرابلس، يوم الأربعاء، والتقى رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج، وسط مخاوف من تزايد تدخل أنقرة في البلاد لأجل تأجيج الوضع العسكري وترجيح كفة الميليشيات.

وذكرت حكومة طرابلس، في بيان صحافي، أن السراج استقبل وفدا تركيا يضم وزيري الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، والخزينة والمالية برات البيراق، ورئيس المخابرات هاكان فيدان” وعددا من المسؤولين الأتراك.

وأضافت أن الاجتماع تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الازمة الراهنة، كما بحث عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة إلى ما سمته بـ”آليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط”.

وأشارت حكومة السراج إلى أن اللقاء تابع تنفيذ مذكرة ما سمته “التفاهم الأمني والعسكري”، في إشارة إلى اتفاق قوبل بالرفض في الداخل الليبي وجرى النظر إليه بمثابة شرعنة للتدخل التركي.

وتأتي الزيارة عقب إدانات فرنسية أبدت فيها انزعاجها إزاء التدخل العدواني التركي و”الدعم العسكري المتزايد للميليشيات في ليبيا، وطالبت باريس حلف شمال الأطلسي بوضع حد لتدخلات تركيا في ليبيا والبحر المتوسط.

وتقدم تركيا دعما سخيا للميليشيات التي تقاتل في صفوف حكومة السراج، ونقلت أنقرة آلاف المرتزقة السوريين صوب ليبيا لأجل عرقلة الجهود العسكرية التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي لتحرير البلاد من المتشددين والإرهاب.

ويوم الثلاثاء، أعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي عن قلقه الشديد من استمرار الأزمة في ليبيا، منددا بالتدخلات الخارجية في شؤون البلاد، التي من شأنها أن تفاقم الأوضاع الصحية والاجتماعية والاقتصادية.

ويرى أن مسارعة تركيا إلى إيجاد موطئ قدم لشركاتها داخل ليبيا، في عز الأزمة، يكشف أطماع أنقرة الاقتصادية في البلد الذي يشهد اضطرابا منذ 2011.

روابط ذات صلة

“الصحة” تعلن عن تشغيلها لأعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة ( #تأكد )

“الصحة” تعلن عن تشغيلها لأعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة ( #تأكد )
وزير الداخلية يوجه باستمرار تطوير المناهج والعلوم التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية ضمن برامجها التدريبية والتعليمية

وزير الداخلية يوجه باستمرار تطوير المناهج والعلوم التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية ضمن برامجها التدريبية والتعليمية
خطة عمل مجموعة العشرين وإسهامها في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠

خطة عمل مجموعة العشرين وإسهامها في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*