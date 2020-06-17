صحة الشرقية تطلق مبادرة “عشان سلامتنا” للتوعية بفيروس كورونا

المناطق - فهد المريخي

نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية، ممثلة بقطاع التوعية الصحية، وبرعاية مجموعة الزامل القابضة اليوم الأربعاء 17 يونيو 2020م، مبادرة تحت عنوان “عشان سلامتنا”، حيث تهدف إلى نشر التوعية لفئة صغار السنّ ورفع الوعي الصحّي لديهم ولدى مختلف الفئات العمرية، عن فايروس كورونا الجديد، وذلك في مقرّ السكة الحديدية بالدمام.

وأوضحت صحة الشرقية، أن المبادرة تمثلت في توزيع حقائب توعوية على أطفال المسافرين والقادمين من الرحلات، بهدف توعية المجتمع وبشكل خاص الأطفال من خلال توصيل المعلومات التوعوية عن فايروس كورونا بشكل مبسّط وموثّق في كتيّب يسرد فيه المعلومات التوعوية والوقائيّة وتجسيدها بقصّة تمثّل برسوم كارتونية.

وذكرت أن الحقائب الموزّعة المبادرة تتضمّن كتيّب (لمجموعة من القصص) بالإضافة إلى علبة تلوين وبروشور توعوي، وكذلك معقّم لليدين، حيث يتمّ تسليمه إلى الأطفال من عمر 3 سنوات حتى 12 سنة. لافتة إلى أنه تم تنفيذ هذه المبادرة بمرحلتها الأولى في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، وسيتم تنفيذها أيضاً في مطار الملك فهد الدولي بالدمام بالإضافة إلى المجمعات التجارية والأماكن العامة والواجهات البحرية.

وأكدت أن ذلك يأتي من خلال دور وواجب “الصحة” الإنساني والوطني للفئة الغالية على قلوبنا للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد بالشراكة مع مجموعة الزامل القابضة، مهيبةً بالجميع مساندتها ببذل الجهود للتصدي لهذا الفايروس، بالإضافة إلى ضرورة التواصل مع مركز 937 للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم في كل ما يتعلق بالفيروس الجديد، على مدار الساعة، وتقديم النصائح لهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها، لتجنب الإصابة بالفيروس – بإذن الله – والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

بدورة، ذكر مدير محطة القطار بالدمام محمد ظافر القحطاني، أن الخطوط الحديدية تواصل استقبال الركاب بسلسلة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيّة، التي أعلنت عنها سابقاً، بدءً من قياس درجة الحرارة، والتحقق من ارتداء الكمامات، وتغطية الأنف والفم، وانتهاءً بالتباعد الجسدي أثناء تصعيد الركاب.

وأفاد القحطاني، أن الخطوط الحديدية عمدت إلى إعادة توزيع الركاب داخل القطارات بشكل قطري وحظر استخدام المقاعد المتجاورة لضمان تحقيق المسافة اللازمة للتباعد بين الركاب داخل القطارات لضمان سلامتهم، حيث أثنت على التزام عملائها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائيّة التي حددتها الجهات المختصّة في المحطات وعلى القطارات، مبينا ان محطة سكة الحديد تساهم مع شركائها في وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

