احدث الأخبار

سبيس إكس تطور موانئ بحرية لإطلاق مركبات فضائية
أبرز المواد
 بالفيديو.. حادث مروري لرئيس وزراء بريطانيا بعد جلسة البرلمان
أبرز المواد
 كمامة ذاتية التنظيف تقتل فيروس كورونا بحرارة الهاتف
أبرز المواد
 الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة
أبرز المواد
 “ألم وأمل”.. أول ملتقى افتراضي تنظمه “أرفى” للتصلب المتعدد بالشرقية
المنطقة الشرقية
 الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوصي برفع قيود السفر
أبرز المواد
 “الصحة” تعلن عن تشغيلها لأعمال المرحلة الثالثة من مراكز مبادرة ( #تأكد )
أبرز المواد
 صحة الشرقية تطلق مبادرة “عشان سلامتنا” للتوعية بفيروس كورونا
المنطقة الشرقية
 صحة تبوك تنفذ حملة “نعود بحذر” بالتعاون مع الأسر المنتجة بالمنطقة
منطقة تبوك
 وزير الداخلية يوجه باستمرار تطوير المناهج والعلوم التي تقدمها كلية الملك فهد الأمنية ضمن برامجها التدريبية والتعليمية
أبرز المواد
 خطة عمل مجموعة العشرين وإسهامها في جدول أعمال التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠
أبرز المواد
 وفد وزاري تركي يزور طرابلس وسط قلق من “أطماع أنقرة”
أبرز المواد
سبيس إكس تطور موانئ بحرية لإطلاق مركبات فضائية

سبيس إكس تطور موانئ بحرية لإطلاق مركبات فضائية

أبرز المواد
بالفيديو.. حادث مروري لرئيس وزراء بريطانيا بعد جلسة البرلمان

بالفيديو.. حادث مروري لرئيس وزراء بريطانيا بعد جلسة البرلمان

أبرز المواد
كمامة ذاتية التنظيف تقتل فيروس كورونا بحرارة الهاتف

كمامة ذاتية التنظيف تقتل فيروس كورونا بحرارة الهاتف

أبرز المواد
الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة

الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة

أبرز المواد

يشارك فيه نخبة من المتحدثين من 7 جهات

“ألم وأمل”.. أول ملتقى افتراضي تنظمه “أرفى” للتصلب المتعدد بالشرقية

“ألم وأمل”.. أول ملتقى افتراضي تنظمه “أرفى” للتصلب المتعدد بالشرقية
http://almnatiq.net/?p=875283
المناطق - فهد المريخي

تحت رعاية مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل، تنظّم جمعية أرفى للتصلب المتعدد، الملتقى الافتراضي الأول “ألم وأمل”، الذي يسلّط الضوء على التحديات التي يواجهها مصابي التصلب المتعدد ويناقش التسهيلات المأمولة، وذلك يوم السبت 20 يونيو 2020م، عبر منصّة (zoom) من الساعة 7 حتى 9 مساءً.

ويهدف الملتقى في جلسته الأولى، إلى التعريف بالمرض وتأثير التوترات والجهد العضلي والحرارة على حياة المصابين به، وأكثر التحديات التي يعيشونها في حياتهم اليومية.
وفي الجلسة الثانية، سيتم مناقشة المأمول والمتوقع من أصحاب القرار تجاه هذه الفئة، في كيفية مساعدتهم للحصول على احتياجاتهم، بالإضافة إلى دور الخدمات الاجتماعية بالتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، وما هي التسهيلات التي يحتاجها مرضى التصلب المتعدد.

وتتضمن الجلسة الثالثة مناقشة دور المرور في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وما هي أهم الحقوق التي يجب أن يحصل عليها المصابين بالتصلب المتعدد، كذلك تسليط الضوء على الاتفاقيات الدولية للمملكة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يتضمن حلقة نقاش مفتوحة في نهاية الملتقى يشارك فيها المتحدثين من جمعية أرفى للتصلب المتعدد، وفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، ومجلس الشورى، بالإضافة إلى مرور المنطقة الشرقية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان بالمنطقة الشرقية، وكذلك نخبة من الاستشاريين في مجال المخ والأعصاب وأبطال التحدي والإصرار من المصابين بمرض التصلب المتعدد.

يذكر أن أعداد المصابين بمرض التصلب المتعدد في تزايد، حيث يبلغ عددهم نحو 61 مصاباً لكل 100 ألف في المملكة، في ظلّ وجود نحو 2.5 مليون مصاب بمرض التصلب المتعدد حول العالم.

روابط ذات صلة

صحة الشرقية تطلق مبادرة “عشان سلامتنا” للتوعية بفيروس كورونا

صحة الشرقية تطلق مبادرة “عشان سلامتنا” للتوعية بفيروس كورونا
غرفة الأحساء تبدأ تنفيذ برنامج حاضنة أعمال الأحساء الافتراضية

غرفة الأحساء تبدأ تنفيذ برنامج حاضنة أعمال الأحساء الافتراضية
نائب أمير الشرقية يلتقي مدير سجون المنطقة الشرقية

نائب أمير الشرقية يلتقي مدير سجون المنطقة الشرقية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*