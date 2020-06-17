الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة

المناطق - واس

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي.

جاء ذلك بناءً على ما رفعه معالي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق لسموه الكريم.

ويضم مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي كلاً من: صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت محمد، ومعالي الأستاذ إحسان بافقيه، والأستاذ ستيفن غروف، والأستاذ محمد العمران، والأستاذ محمد الحوقل.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته يوم أمس على نظام صندوق التنمية السياحي.

