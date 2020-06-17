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كمامة ذاتية التنظيف تقتل فيروس كورونا بحرارة الهاتف

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كمامة ذاتية التنظيف تقتل فيروس كورونا بحرارة الهاتف

كمامة ذاتية التنظيف تقتل فيروس كورونا بحرارة الهاتف
http://almnatiq.net/?p=875292
المناطق - وكالات

اخترع باحثون كمامة يمكن معاودة استخدامها، لقدرتها على القضاء على فيروس كورونا، بحرارة مستمدة من شاحن الهاتف المحمول.

وقال يائير إين إيلي الذي يقود فريق البحث في جامعة التخنيون الإسرائيلية بحيفا إن عملية التعقيم تستغرق نحو 30 دقيقة، وإن على المستخدمين ألا يضعوا الكمامة أثناء توصيلها بالشاحن.

وبالكمامة الجديدة منفذ للناقل التسلسلي العام (يو.إس.بي) يمكن توصيله بمصدر للكهرباء مثل شاحن الهاتف المحمول، والذي يمكن أن يرفع حرارة طبقة داخلية من ألياف الكربون حتى 70 درجة مئوية، وهي مرتفعة بما يكفي لقتل الفيروسات.

وأضاف إين إيلي أن الكمامات التي تستخدم لمرة واحدة، وتحظى بطلب كبير عالميا خلال الأزمة، مكلفة اقتصاديا، وغير صديقة للبيئة.

ويشبه النموذج الأولي من هذه الكمامة كمامة (إن95) ذات الصمام، والأربطة المطاطية لإحكام وضعها على الوجه.

وقدم الباحثون طلب الحصول على براءة اختراع للكمامة في الولايات المتحدة في أواخر مارس، ويقولون إنهم يبحثون إنتاجها على المستوى التجاري مع القطاع الخاص.

ويشير الباحثون إلى أن سعرها سيزيد دولارا على الأرجح عن الكمامات الأحادية الاستخدام.

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