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بالفيديو.. حادث مروري لرئيس وزراء بريطانيا بعد جلسة البرلمان

بالفيديو.. حادث مروري لرئيس وزراء بريطانيا بعد جلسة البرلمان
http://almnatiq.net/?p=875295
المناطق - وكالات

اصطدمت سيارة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، يوم الأربعاء، بدراجة نارية مرافقة له، بعد مغادرته للبرلمان البريطاني.

وتسبب متظاهر توجه راكضا نحو السيارة، في إرباك المرافقين لجونسون، الأمر الذي استوجب توقف قائد دراجة نارية في مقدمة الموكب فجأة، مما دفع سيارة جونسون للاصطدام بها من الخلف.

كما ارتطمت سيارة كبيرة من نوع رانج روفر بسيارة جونسون من الخلف، متسببة بأضرار لسيارة جونسون.

ولم يتعرض رئيس الوزراء البريطاني لإصابات، حيث استكملت سيارته الحركة بسرعة، بعد أن أمسكت السلطات بالمتظاهر وأزاحته من الشارع.


وقالت صحيفة “تيلغراف” إن جونسون كان في طريقه لمغادرة البرلمان بويست مينستر، قبل أن يهاجم موكبه عدد من المتظاهرين المترقبين خروجه.

وقالت الصحيفة إن السيارة التي اصطدمت بسيارة جونسون من الخلف هي سيارة تابعة للعناصر الأمنية التابعة له.

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