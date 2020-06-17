عماد الغبان إلى رتبة ” عقيد “

المناطق- تبوك- علي العميري:

يتلقى العقيد عماد بن محمد الغبان مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة منطقة تبوك التهاني والتبريكات من الأهل والأقارب والاصدقاء والزملاء وعدد من الشخصيات الإجتماعية والقيادية من أبناء المنطقة ، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته الى رتبة عقيد سائلين المولى عز وجل له التوفيق والسداد، وأن تكون الترقية حافزًا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء لخدمة دينه ومليكه والوطن .

أسرة صحيفة المناطق تشارك العقيد ” الغبان ” فرحته وتتمنى له دوام التوفيق .