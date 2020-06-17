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صحة الجوف تنفذ “فرضية للطوارئ” مع مصاب كورونا بمطار الجوف

صحة الجوف تنفذ “فرضية للطوارئ” مع مصاب كورونا بمطار الجوف
http://almnatiq.net/?p=875305
المناطق - الجوف

نفذت صحة الجوف بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة بمطار الجوف فرضية استقبال مريض مصاب بفيروس كورونا على متن طائرة قادمة لمطار الجوف، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف المشرف العام على غرفة العمليات الخاصة بأزمة كورونا.
وكانت صحة الجوف قد تعاملت مع وصول الطائرة، وعملت على إجراء الفحوصات اللازمة، بمشاركة وحدات من القطاعات الأمنية والصحية والجهات العاملة في المطار.
يذكر أن مديرية الشؤون الصحية بالجوف ممثلة في إدارة مكافحة العدوى نفذت العديد من الإجراءات الوقائية للركاب القادمين عبر مطار الجوف، في حين تعمل عند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب على تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، فور وصول الطائرة، وتقوم بمتابعة أجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، وتحرص على تواجد ممارسين صحيين وفرق طبية في المطار لعمل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وتوفير المعقمات الطبية لتعقيم أيدي المسافرين وتوزيع الكمامات والقفافيز الطبية والنصائح الطبية، والوقوف على تدريب العاملين في المطار والطاقم الطبي وإرشادهم لآلية التعامل مع حالات الطوارئ.

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