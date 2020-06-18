“زوم” تتجه إلى تشفير مكالمات الفيديو لكافة المستخدمين

المناطق - وكالات

قالت شركة “زوم”لخدمات الاتصالات المرئية، يوم الأربعاء، إنها تعتزم تشفير مكالمات الفيديو من طرف إلى آخر بجميع خدماتها المجانية والمدفوعة للمستخدمين وطرح نسخة تجريبية في يوليو المقبل.

وأكدت الشركة أنها حريصة على منع إساءة الاستخدام، كما أنها ستتيح هذه الميزة للمستخدمين الذين يقدمون رقم هاتف موثوقا فقط.

وكانت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، تعتزم في بادئ الأمر تدعيم التشفير للعملاء الذين يدفعون مقابل خدماتها فقط.

واجتذبت الشركة ملايين العملاء ممن يدفعون مقابل أو لا يدفعون، أثناء تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الناس على العمل من المنزل، لكنها واجهت انتقادات بسبب أمور تتعلق بالخصوصية والأمن.

كما تعرضت شركة زوم للانتقادات لعدم الكشف عن كون خدماتها غير مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف.

وفرضت تايوان وألمانيا قيودا على استخدام زوم، فيما حظرت شركة “سبيس إكس” لمالكها إيلون ماسك التطبيق بسبب مخاوف أمنية.