احدث الأخبار

علماء يكتشفون “خطرا كبيرا” لانتقال كورونا داخل الحمامات
أبرز المواد
 علماء الأحياء: تخفيف الدم يعيد الشباب للجسم
أبرز المواد
 ترامب يوقع تشريعا يسمح بمعاقبة مسؤولين صينيين متورطين في اضطهاد المسلمين الإيغور
أبرز المواد
 “زوم” تتجه إلى تشفير مكالمات الفيديو لكافة المستخدمين
أبرز المواد
 صحة الجوف تنفذ “فرضية للطوارئ” مع مصاب كورونا بمطار الجوف
منطقة الجوف
 عماد الغبان إلى رتبة ” عقيد “
مجتمع المناطق
 سبيس إكس تطور موانئ بحرية لإطلاق مركبات فضائية
أبرز المواد
 بالفيديو.. حادث مروري لرئيس وزراء بريطانيا بعد جلسة البرلمان
أبرز المواد
 كمامة ذاتية التنظيف تقتل فيروس كورونا بحرارة الهاتف
أبرز المواد
 الموافقة على تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية السياحي برئاسة وزير السياحة
أبرز المواد
 “ألم وأمل”.. أول ملتقى افتراضي تنظمه “أرفى” للتصلب المتعدد بالشرقية
المنطقة الشرقية
 الاجتماع الطارئ للمجلس الوزاري العربي للسياحة يوصي برفع قيود السفر
أبرز المواد
علماء يكتشفون “خطرا كبيرا” لانتقال كورونا داخل الحمامات

علماء يكتشفون “خطرا كبيرا” لانتقال كورونا داخل الحمامات

أبرز المواد
علماء الأحياء: تخفيف الدم يعيد الشباب للجسم

علماء الأحياء: تخفيف الدم يعيد الشباب للجسم

أبرز المواد
ترامب يوقع تشريعا يسمح بمعاقبة مسؤولين صينيين متورطين في اضطهاد المسلمين الإيغور

ترامب يوقع تشريعا يسمح بمعاقبة مسؤولين صينيين متورطين في اضطهاد المسلمين الإيغور

أبرز المواد
“زوم” تتجه إلى تشفير مكالمات الفيديو لكافة المستخدمين

“زوم” تتجه إلى تشفير مكالمات الفيديو لكافة المستخدمين

أبرز المواد

“زوم” تتجه إلى تشفير مكالمات الفيديو لكافة المستخدمين

“زوم” تتجه إلى تشفير مكالمات الفيديو لكافة المستخدمين
http://almnatiq.net/?p=875317
المناطق - وكالات

قالت شركة “زوم”لخدمات الاتصالات المرئية، يوم الأربعاء، إنها تعتزم تشفير مكالمات الفيديو من طرف إلى آخر بجميع خدماتها المجانية والمدفوعة للمستخدمين وطرح نسخة تجريبية في يوليو المقبل.

وأكدت الشركة أنها حريصة على منع إساءة الاستخدام، كما أنها ستتيح هذه الميزة للمستخدمين الذين يقدمون رقم هاتف موثوقا فقط.

وكانت الشركة التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، تعتزم في بادئ الأمر تدعيم التشفير للعملاء الذين يدفعون مقابل خدماتها فقط.

واجتذبت الشركة ملايين العملاء ممن يدفعون مقابل أو لا يدفعون، أثناء تفشي فيروس كورونا الذي أجبر الناس على العمل من المنزل، لكنها واجهت انتقادات بسبب أمور تتعلق بالخصوصية والأمن.

كما تعرضت شركة زوم للانتقادات لعدم الكشف عن كون خدماتها غير مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف.

وفرضت تايوان وألمانيا قيودا على استخدام زوم، فيما حظرت شركة “سبيس إكس” لمالكها إيلون ماسك التطبيق بسبب مخاوف أمنية.

روابط ذات صلة

علماء يكتشفون “خطرا كبيرا” لانتقال كورونا داخل الحمامات

علماء يكتشفون “خطرا كبيرا” لانتقال كورونا داخل الحمامات
علماء الأحياء: تخفيف الدم يعيد الشباب للجسم

علماء الأحياء: تخفيف الدم يعيد الشباب للجسم
ترامب يوقع تشريعا يسمح بمعاقبة مسؤولين صينيين متورطين في اضطهاد المسلمين الإيغور

ترامب يوقع تشريعا يسمح بمعاقبة مسؤولين صينيين متورطين في اضطهاد المسلمين الإيغور

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*