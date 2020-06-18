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دورتموند يخسر من ماينز في الدوري الألماني لكرة القدم

دورتموند يخسر من ماينز في الدوري الألماني لكرة القدم
http://almnatiq.net/?p=875334
المناطق - الرياض

خسر بوروسيا دورتموند من ضيفه ماينز صفر/ 2 اليوم، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الألماني لكرة القدم.
وأحرز جوناثان بوركاردت الهدف الأول في الدقيقة 33، قبل أن يضيف جون فيليب ماتيتا الهدف الثاني في الدقيقة 49 من ضربة جزاء.
ورفع ماينز رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس عشر، فيما تجمد رصيد دورتموند عند 66 نقطة في المركز الثاني.
وفي مباراة أخرى، تعادل فورتونا دوسلدروف مع مضيفه لايبزج 2/0 .
وتقدم كيفن كامبل لفريق للايبزج في الدقيقة 60 قبل أن يضيف هداف الفريق تيمو فيرنر الهدف الثاني في الدقيقة 63 , وفي الدقيقة 87 سجل ستيفن سكرزبيسكي هدف تقليص الفارق لفورتونا دوسلدروف، قبل أن يسجل زميله أندري هوفمان هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.
ورفع لايبزيج رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثالث، فيما رفع دوسلدروف رصيده إلى 29 نقطة في المركز السادس عشر.
وفِي لقاء آخر فاز بايرن ليفركوزن على ضيفه كولن 1/3 ضمن نفس الجولة .
وتقدم ليفركوزن عن طريق سفين بيندر في الدقيقة السابعة، قبل أن يسجل كاي هافيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 39 وفي الدقيقة 59 سجل سيباستيان بورناوف هدف تقليص الفارق لكولن، لكن موسى ديابي عاد ليسجل الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 83 .
ورفع ليفركوزن بهذا الفوز رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كولن عند 43 نقطة في المركز الثالث عشر.
كما فاز هوفنهايم على مضيفه أوجسبورج 1/3.
وتقدم هوفنهايم عن طريق مؤنس دبور في الدقيقة 59 ، قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 62 وفي الدقيقة 69 سجل روبن فارجاس هدف أوجسبورج الوحيد، ثم أضاف إيلاص بيبو الهدف الثالث لهوفنهايم في الدقيقة 89 ، ليرفع الفائز رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الخاسر عند 35 نقطة في المركز الرابع عشر.

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