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الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق

الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق
http://almnatiq.net/?p=875337
المناطق - وكالات

استنكرت دولة الإمارات التدخلات العسكرية التركية والإيرانية في العراق المتمثلة في قصف مناطق في شمال العراق، مما شكل انتهاكا لسيادة دولة عربية ولمبادىء القانون الدولي.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية والتعاون الدولي في بيانها اليوم على موقف دولة الإمارات الثابت والراسخ الرافض للتدخلات في شؤون الدول العربية وحرصها على ضرورة احترام سيادة العراق, ومراعاة مبادئ حسن الجوار والكف عن كل مايهدد الاستقرار والأمن والسلام في المنطقة.

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