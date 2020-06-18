وفيات كورونا في أمريكا تصل إلى عتبة 116.86 ألف وفاة

المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسجيل 27,975 إصابة مؤكدة و 722 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.

وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,132,321 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 116,862 وفاة.