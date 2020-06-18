وفيات كورونا في أمريكا تصل إلى عتبة 116.86 ألف وفاة

وفيات كورونا في أمريكا تصل إلى عتبة 116.86 ألف وفاة

أبرز المواد
صحة عسير تغلق عدداً من الصيدليات بسبب عدم توفير الكمامات

صحة عسير تغلق عدداً من الصيدليات بسبب عدم توفير الكمامات

منطقة عسير
الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق

الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق

أبرز المواد
دورتموند يخسر من ماينز في الدوري الألماني لكرة القدم

دورتموند يخسر من ماينز في الدوري الألماني لكرة القدم

أبرز المواد

وفيات كورونا في أمريكا تصل إلى عتبة 116.86 ألف وفاة

وفيات كورونا في أمريكا تصل إلى عتبة 116.86 ألف وفاة
http://almnatiq.net/?p=875341
المناطق - الرياض

أظهرت الإحصائيات الواردة من المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، تسجيل 27,975 إصابة مؤكدة و 722 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.
وطبقاً لهذه الإحصائيات، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,132,321 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 116,862 وفاة.

روابط ذات صلة

الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق

الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق
دورتموند يخسر من ماينز في الدوري الألماني لكرة القدم

دورتموند يخسر من ماينز في الدوري الألماني لكرة القدم
“التحلية” تستهدف أرقاماً عالمية غير مسبوقة في كفاءة استهلاك الطاقة بالتناضح العكسي

“التحلية” تستهدف أرقاماً عالمية غير مسبوقة في كفاءة استهلاك الطاقة بالتناضح العكسي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*