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مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات نووية روسية في رحلة الـ11 ساعة

مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات نووية روسية في رحلة الـ11 ساعة

أبرز المواد

مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات نووية روسية في رحلة الـ11 ساعة

مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات نووية روسية في رحلة الـ11 ساعة
http://almnatiq.net/?p=875349
المناطق- الرياض

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن الولايات المتحدة دفعت بمقاتلات لمرافقة أربع قاذفات روسية من طراز توبوليف تو-95 إم.إس الاستراتيجية، القادرة على حمل أسلحة نووية، وهي تقوم برحلة مخطط لها مسبقا بالقرب من الحدود الأميركية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع أن الطائرات الروسية قطعت رحلة استمرت 11 ساعة فوق المياه المحايدة لبحار تشوكشي وبيرنغ وأوخوتسك، فضلا عن الجزء الشمالي من المحيط الهادي.

وسبق أن وقع حادث مشابه في يونيو الماضي، حينما اعترضت مقاتلات أميركية طريق أربع قاذفات قنابل روسية، يمكنها حمل رؤوس نووية، ورافقتها خلال رحلة روتينية فوق مياه محايدة قريبة من ألاسكا بالولايات المتحدة.

واستغرقت أيضا رحلة القاذفات، وهي من طراز توبوليف تو-95إم.إس، 11 ساعة. وقالت روسيا إنها امتثلت للقانون الدولي، وإن مقاتلات إف-22 رابتور التكتيكية الأميركية رافقتها خلال بعض مراحل الرحلة.

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