احدث الأخبار

الأمن والحماية يطبق امر منع التجول في الاسبوع الاخير بأملج
منطقة تبوك
 وزير الرياضة يجتمع مع رؤساء الأندية لمناقشة المرحلة المقبلة من عودة النشاط الرياضي
أبرز المواد
 تركيا تقوم بعمل “عدواني للغاية” بالبحر المتوسط.. وفرنسا تندد
أبرز المواد
 مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات نووية روسية في رحلة الـ11 ساعة
أبرز المواد
 نابولي يقهر يوفنتوس.. ويتوج بطلا لكأس إيطاليا
أبرز المواد
 وفيات كورونا في أمريكا تصل إلى عتبة 116.86 ألف وفاة
أبرز المواد
 صحة عسير تغلق عدداً من الصيدليات بسبب عدم توفير الكمامات
منطقة عسير
 الإمارات تستنكر التدخلات التركية والإيرانية في العراق
أبرز المواد
 دورتموند يخسر من ماينز في الدوري الألماني لكرة القدم
أبرز المواد
 “التحلية” تستهدف أرقاماً عالمية غير مسبوقة في كفاءة استهلاك الطاقة بالتناضح العكسي
أبرز المواد
 مجموعة الفكر التابعة لـ«العشرين» تسجل 150 بحثا في دورتها الحالية
أبرز المواد
 تسجيل أول إصابة عربية بـ«كاواساكي» المستجد
أبرز المواد
الأمن والحماية يطبق امر منع التجول في الاسبوع الاخير بأملج

الأمن والحماية يطبق امر منع التجول في الاسبوع الاخير بأملج

منطقة تبوك
وزير الرياضة يجتمع مع رؤساء الأندية لمناقشة المرحلة المقبلة من عودة النشاط الرياضي

وزير الرياضة يجتمع مع رؤساء الأندية لمناقشة المرحلة المقبلة من عودة النشاط الرياضي

أبرز المواد
تركيا تقوم بعمل “عدواني للغاية” بالبحر المتوسط.. وفرنسا تندد

تركيا تقوم بعمل “عدواني للغاية” بالبحر المتوسط.. وفرنسا تندد

أبرز المواد
مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات نووية روسية في رحلة الـ11 ساعة

مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات نووية روسية في رحلة الـ11 ساعة

أبرز المواد

وزير الرياضة يجتمع مع رؤساء الأندية لمناقشة المرحلة المقبلة من عودة النشاط الرياضي

وزير الرياضة يجتمع مع رؤساء الأندية لمناقشة المرحلة المقبلة من عودة النشاط الرياضي
http://almnatiq.net/?p=875378
المناطق- الرياض

عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، اجتماعًا عن بُعد مع رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجرى خلال الاجتماع ، مناقشة المرحلة المقبلة التي ستشهد العودة للنشاط الرياضي، بعد توقف استمر طويلًا بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، والترتيبات الخاصة بذلك من قبل الأندية والاتحادات الرياضية، إضافة إلى التأكيد على ضرورة الالتزام بما جاء في الدليل الإرشادي الخاص بعودة النشاط الرياضي، وأهمية تطبيقه من أجل عودة آمنة لجميع الرياضيين.
كما تم خلال الاجتماع، الذي حضره معالي مساعد وزير الرياضة عبدالإله الدلاك، ووكلاء الوزارة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأستاذ ياسر المسحل، والرئيس المكلف لرابطة الدوري السعودي للمحترفين عبدالعزيز الحميدي، الاطلاع على أبرز الصعوبات والعوائق في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها جميع أندية العالم بسبب هذه الجائحة، وبحث الحلول المناسبة والملائمة لمعالجتها بالشكل الأمثل.
يشار إلى أن سمو وزير الرياضة سيعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات مماثلة مع رؤساء أندية الدرجة الأولى والثانية.

روابط ذات صلة

تركيا تقوم بعمل “عدواني للغاية” بالبحر المتوسط.. وفرنسا تندد

تركيا تقوم بعمل “عدواني للغاية” بالبحر المتوسط.. وفرنسا تندد
مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات نووية روسية في رحلة الـ11 ساعة

مقاتلات أمريكية ترافق قاذفات نووية روسية في رحلة الـ11 ساعة
نابولي يقهر يوفنتوس.. ويتوج بطلا لكأس إيطاليا

نابولي يقهر يوفنتوس.. ويتوج بطلا لكأس إيطاليا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*