الأمن والحماية يطبق امر منع التجول في الاسبوع الاخير بأملج

أملج- فايز ااسميري:

كثفت القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر في الاسبوع الاخير جهودها لتطبيق آمر منع التجول بمحافظة أملج للحد من انتشار فيروس كورونا

(كوفيد-19 )جنبا إلى جنب مع القطاعات الأمنية المشاركة حيث تباشر عدد من المهام الامنية في المواقع المسندة لها في الطرقات ونقاط الفرز الأمني وتمركزت أكثر من ٢٥ الية في نقاط متفرقه بالمحافظة وتأتي مشاركة القوة بتوجيه من سعادة قائد القوات الخاصة للأمن والحماية العميد بدر بن عبدالحمسن الخيال وبأشراف مباشر من قائد القوة الخاصة للأمن والحماية بمشروع البحر الأحمر المقدم بحري ركن بندر بن عبدالله الجهني.