أكثر من 445 ألف وفاة بفيروس كورونا في دول العالم

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقلّ عن 445,213 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 8,269,170 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشّي الوباء. وقد أعلِن تعافي 3,785,500 شخص على الأقلّ.

ولا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصًا إلا للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولويّة في إجراء الفحوص لتتبّع الذين يحتكّون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

ومنذ التّعداد الذي أجري في اليوم السابق الساعة 19,00 بتوقيت غرينتش، سُجّلت 6,809 وفيّات جديدة و174,309 إصابات إضافيّة حول العالم.

والدّول التي شهدت أكبر عدد من الوفيّات الجديدة هي الهند حيث بلغ عدد الوفيّات الجديدة 2,003 والبرازيل (1,282) والمكسيك (730).

والولايات المتحدة التي سجّلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع شباط/فبراير، هي البلد الأكثر تضرّرًا من حيث عدد الوفيّات والإصابات مع تسجيلها 117,290 وفاة من أصل 2,148,357 إصابة. وتعافى 583,503 أشخاص على الأقلّ.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرّرًا بالوباء هي البرازيل بتسجيلها 45,241 وفاة من أصل 923,189 إصابة، تليها بريطانيا مع 42,153 وفاة من أصل 299,251 إصابة، ثمّ إيطاليا مع 34,448 وفاة (237,828 إصابة)، وفرنسا مع 29,575 وفاة (194,675 إصابة).

وحتّى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من أصل 83,265 إصابة (44 حالة جديدة بين الثلاثاء والأربعاء)، فيما تعافى 78,379 شخصاً.

وأحصت أوروبا الأربعاء حتّى الساعة 19,00 ت غ، 189,574 وفاة من أصل 2,453,170 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيّات المعلنة في الولايات المتّحدة وكندا 125,597 (2,248,134 إصابة).

وأميركا اللاتينيّة والكاريبي 84,006 وفيّات (1,787,118 إصابة)، وآسيا 26,365 وفاة (912,374 إصابة) والشرق الأوسط 12,467 وفاة (594,120 إصابة) وإفريقيا 7,073 وفاة (265,486 إصابة) وأوقيانيا 131 وفاة (8,768 إصابة).